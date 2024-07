L'Inter celebra l'accordo raggiunto con Qatar Airways come nuovo Official Training Kit Sleeve Partner con un video sui social network in cui compare davanti alla Galleria Vittorio Emanuele un'enorme maglia sponsorizzata Qatar Airways con un aereo della compagnia che sorvola la città.

C'è qualcosa di magico nell'aria...

Il nuovo Training Kit è appena atterrato a Milano con la Migliore Compagnia Aerea del Mondo @qatarairways



Scopri di più https://t.co/enUWuXvjWG#ForzaInter pic.twitter.com/lzuU0Ta8dr — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 11, 2024