Tutto pronto a San Siro, dove l'Inter di Simone Inzaghi (costretto alla tribuna vista la squalifica) affronterà il Viktoria Plzen per l'ultima gara casalinga della fase a gironi di Champions League, nella speranza che sia questa la sera giusta per agguantare il pass per il prosieguo del cammino europeo. In attesa della squadra, gli spogliatoi sono già pronti e tinti di nerazzurro come da copione. La Beneamata scenderà difatti in campo con la prima maglia.