Mehdi Taremi festeggia sui social il doppio successo ottenuto agli Iran's Hero, dove ha ottenuto il riconoscimento per il "Best Male Athlete of the Year" e per il "Best Goal o f The Year", quello segnato al Milan in Supecoppa Italiana.

"Care persone del mio Paese, sono molto contento di essere stato scelto come uomo dell'anno in Iran con il vostro voto. Grazie per avermi scelto, vi garantisco che farò del mio meglio per rendervi ancora felici", ha scritto su Instagram l'attaccante.