Una stagione sicuramente negativa quella di Joaquin Correa al Marsiglia. In 17 presenze stagionali, l'attaccante in prestito dall'Inter non ha mai trovato la via del gol. L'argentino però ieri è risultato decisivo nella lotteria dei calci di rigore, trasformando il primo penalty per la squadra francese, dopo l'errore dagli undici metri del connazionale Di Maria.

Correa ha festeggiato anche sui social la conquista della semifinale di Europa League, il Marsiglia se la vedrà con l'Atalanta.