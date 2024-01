L'Inter torna da Riyadh con l'ottava Supercoppa della storia, la terza consecutiva, nonché terza di Simone Inzaghi che sembra essersi affezionato al Trofeo. "Ancora noi (Still us)" recita lo slogan utilizzato dalla Beneamata dopo che Lautaro Martinez ha sollevato la coppa sotto il cielo arabo, la prima ad essere sollevata dall'argentino da quando indossa la fascia da capitano al braccio. Emozione doppia per il Toro, ma anche per tutti gli interisti affezionati: dai semplici tifosi agli ex protagonisti in campo, quali Adriano. L'imperatore non ha mai nascosto la grande fede che lo lega tuttora all'Inter e proprio l'ex bomber condivide sui social tutta la gioia per il primo titolo del nuovo anno solare portato a casa. "Campioni" scrive, allegando due cuori nerazzurri su Twitter nel repost alla foto 'still us' pubblicata dall'Inter.