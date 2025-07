Il ritiro pre stagionale dell'Inter deve ancora essere definito nei dettagli, ma la certezza - informa La Gazzetta dello Sport - è che è prevista una data successiva al 20 luglio (si parla del 22) per la prima parte del ritiro nerazzurro, dove ci saranno i nuovi acquisti e i giocatori tornati in anticipo dal Mondiale per infortunio; diverso il discorso per il resto della squadra, che dovrebbe ritrovarsi tra il 27 e il 28 dello stesso mese. È a quel punto Cristian Chivu troverebbe la rosa al completo per lavorare in vista della prossima stagione.