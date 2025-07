Non trovano conferme le voci rimbalzate ieri dalla Spagna sul presunto interessamento dell'Inter per Marc-André ter Stegen, portiere in rotta con il Barcellona. Il tedesco è stato accostato al club nerazzurro in caso di eventuale addio di Yann Sommer, apprezzato dal Galatasaray. "Difficilmente il tedesco in estate rimarrà in Catalogna ma l’Inter non sta pianificando nessun approccio: la staffetta che promuoverà Josep Martinez titolare è stata programmata da tempo in casa nerazzurra", assicura il Corriere dello Sport.