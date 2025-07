Il Galatasaray non ha ancora messo sul piatto un'offerta ufficiale per Hakan Calhanoglu, valutato dall'Inter intorno ai 30-35 milioni "senza la voglia di fare particolari sconti". Lo scrive il Corriere dello Sport, ricordando che il club turco in genere preferisce offrire stipendi più alti ai calciatori senza investire troppo sui cartellini. Chiaro, però, che dalle parti di Milano si aspettino una proposta per iniziare la trattativa.

Per rimpiazzare il turco piace Richard Rios del Palmeiras, che nelle scorse ore ha parlato del futuro dagli Stati Uniti assicurando di non aver ancora ricevuto delle proposte ("Ne sento parlare anche io, ma sono speculazioni. Al mio club non è ancora arrivato nulla"). "Dunque - scrive il Corsport - se qualcuno ha l’offerta in canna, dovrà farsi avanti con i brasiliani. Meno agevole da percorrere sembra il canale per Ederson, visto che il presidente Percassi ha nuovamente ribadito che il giocatore non si muoverà da Bergamo. In più c’è anche una questione economica, visto che l’atalantino viene valutato sui 60 milioni".

Il quotidiano fa poi anche il nome di Morten Frendrup del Genoa, club in cui è apprezzato anche Koni De Winter: secondo il quotidiano è difficile pensare che possano arrivare entrambi a Milano, ma la possibilità di inserire nella trattativa Valentin Carboni potrebbe permettere ai due club di approfondire i discorsi.