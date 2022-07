Arturo Vidal ha finalmente esordito con la maglia del Flamengo subentrando al 78' a Everton Ribeiro e contribuendo alla vittoria finale per 2-1 ai danni dell'Avai. Esordio che l'Inter ha voluto omaggiare con un tweet nel quale augura una buona stagione sia al cileno che al Flamengo.

Al termine del match il cileno è apparso sereno e felice del suo debutto nel campionato brasiliano: "È meraviglioso indossare questa maglia e vincere cosi, è stato una partita difficile. Sono davvero contento, ora mi concentro per arrivare alla mia miglior condizione fisica".

Parole al miele per l'inizio di un'altra avventura in un campionato del tutto inedito per l'ex centrocampista nerazzurro che porterà tutta la sua esperienza internazionale al servizio di mister di Dorival Junior.