Sono cinque i gol tra cui i tifosi dell'Inter potranno eleggere il più bello del mese di ottobre votando sui canali ufficiali Facebook, Instagram e Twitter della società. Tra i candidati ce ne sono tre segnati da altrettanti giocatori della prima squadra: il graffio decisivo di Marcus Thuram in Champions contro il Benfica, il tiro dalla distanza di Lautaro Martinez contro il Bologna, il primo sigillo di Sanchez Sanchez dopo il suo ritorno a Milano con il Salisburgo. A questa terna si aggiungono la marcatura di Ghoutia Karchouni, nella sfida vinta dall'Inter Women col Sassuolo, e la conclusione da tre punti di Thomas Berenbruch nel 3-2 della Primavera sul campo del Bologna.

Siete pronti a scegliere il Goal of The Month Sponsored by @Pirelli?

Vota nei commenti con l'emoji il tuo gol preferito del mese di Ottobre



Thuram

Lautaro

Sanchez

🫶 Karchouni

Berenbruch #ForzaInter #GOTM pic.twitter.com/hK4ZV72sV6