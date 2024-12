La vicinanza dei giocatori dell'Inter a Edoardo Bove si sta manifestando in questi minuti. Tante le testimonianze di affetto, a partire da De Vrij ("Forza Edo, siamo tutti con te"), passando per Nicolò Barella ("Forza Edo, sei un leone. Siamo con te"), Davide Frattesi ("Ti aspettiamo presto in campo"), Yann Bisseck ("Siamo tutti con te, forza Edoardo") e Matteo Darmian ("Forza Edo").