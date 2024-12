Secondo gol stagionale per Federico Dimarco che ieri contro il suo ex Parma il sedicesimo score sottoscritto con la maglia dell'Inter. Una rete che, oltre a far esplodere il Meazza per aver aperto le marcature di una serata che vedrà aggiornare il tabellino altre tre volte, ha lasciato di stucco spettatori presenti a San Siro e non, deliziati da uno dei tanti tocchi di qualità del solito Dimash che con un tacco in disinvoltura si è liberato dell'avversario e battuto Suzuki.

"Cos'ha fatto esattamente questo tizio?" si legge nell'ironico (ma neanche troppo) post social pubblicato dal club nerazzurro per celebrare la rete del 32 di Simone Inzaghi.