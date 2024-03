Dopo l'1-1 incassato a San Siro contro il Napoli, risultato arrivato dopo l'eliminazione dalla Champions, Davide Frattesi ha un altro grande impegno da onorare: la Nazionale di Luciano Spalletti. Chiamato al ritiro azzurro, il centrocampista nerazzurro è uno degli undici giocatori che lasceranno per qualche giorno Appiano e che affronteranno gli impegni già segnati sul calendario di Coverciano, dove in rosso ci sono cerchiate le date di giovedì 21 e domenica 24 marzo, quando l'Italia affronterà in amichevole rispettivamente Venezuela ed Ecuador. "Con la mano sul petto, sempre più orgoglioso di indossare la maglia azzurra" il 16 nerazzurro si prepara a partire per la Toscana, dove si ricongiungerà con gli altri compagni Acerbi, Bastoni, Dimarco, Darmian e Barella.