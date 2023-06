"Dove sei Bare?". Un autentico tormentone che i tifosi interisti non potranno che ripetere con tanto di sorriso stampato sulle labbra ogni qualvolta gli ritornerà in mente. Spiegarne l'esegesi del 'dove sei Bare?' made by Marcelo Brozovic sarebbe superfluo...

Una frase che trova la diretta associazione a quell'Epic Brozo che a breve lascerà l'Inter, dopo otto anni insieme. Un addio che per il croato sarà ancora più doloroso pensando alla separazione dal suo 'Bare', compagno di squadra al quale è legatissimo e con il quale divide spesso tanto tempo anche fuori dal campo. Proprio qualche ora fa, mentre i due club preparano gli ultimi dettagli al suo esodo arabao, il 77 nerazzurro ha richiamato, random, l'attenzione del suo più grande punto di riferimento un richiamo, l'ennesimo, che trova però questa volta persino la replica di Barella che risponde con un pizzico di nostalgica tristezza: "Sempre alla tua destra" con tanto di risata e due cuori nerazzurri.