Martedì, i ragazzi dell'Inter di Andrea Zanchetta si sono ritrovati a fare i conti per la prima volta con un fattore nuovo, quello del grande pubblico: erano oltre 40mila, infatti, gli spettatori che hanno assistito al match di Youth League contro il Trabzonspor, una folla oceanica che ha impressionato in particolare il terzino nerazzurro Gabriele Della Mora, che su Instagram rimarca: "La prima votla davanti a 40mila persone non si scorda mai", per poi incitare i compagni: "Testa alta e continuiamo a lavorare che la stagione non è finita".