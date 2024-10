Stefan de Vrij esulta due volte per la vittoria rotonda dell'Inter sul campo dell'Empoli, arrivata grazie a tre gol fatti e zero subiti dopo i quattro incassati nell'amaro derby d'Italia di domenica sera: "Risposta importante e clean sheet. Andiamo avanti per la nostra strada", ha scritto il difensore centrale olandese sul proprio profilo X.

Risposta importante e clean sheet Andiamo avanti per la nostra strada pic.twitter.com/Rlq7GuvhxE — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) October 30, 2024