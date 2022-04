Grande la gioia per Stefan de Vrij per la conquista della finale di Coppa Italia da parte della sua Inter dopo la vittoria nel derby contro il Milan. Il difensore olandese, dal proprio profilo Instagram, dà ai propri followers l'appuntamento al prossimo 11 maggio, quando i nerazzurri affronteranno Juventus o Fiorentina all'Olimpico per la finalissima.