Antonio Candreva si prepara assieme ai compagni di squadra per la prossima trasferta di Champions. Con un sorriso, postato sul proprio profilo Instagram insieme alla scritta "Focus on Eindhoven", dove l'Inter si trasferirà domani per giocare mercoledì la seconda gara della fase a gironi della massima competizione europea.

