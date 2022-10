Dal suo account Instagram Hakan Calhanoglu esulta per i 3 punti conquistati a San Siro contro la Samp. "Siamo sulla strada giusta", ha scritto oggi il 20 turco, mentre ieri al termine del 3-0 c'era stato il selfie dallo spogliatoio con Dimarco, Skriniar e Barella: "Ci muoviamooo". Coperto alle sue spalle Darmian che avrebbe voluto apparire in foto, come lascia intendere con un commento ironico il 36 nerazzurro: "Visto @hakancalhanoglu come sono uscito bene??".