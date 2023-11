Anche il vice president dell'Inter Javier Zanetti dà il suo benvenuto a Qatar Airways, nuovo partner del club nerazzurro. Attraverso il suo profilo Instagram, Pupi non manca di sottolineare come per lui il Qatar sia una terra che gli porta alla mente sensazioni magnifiche: "Quanti ricordi speciali per me a Doha", scrive Zanetti, con chiaro riferimento alla vittoria dell'Argentina negli ultimi Mondiali.