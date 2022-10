Come Romelu Lukaku, anche Marcelo Brozovic oggi non ha preso parte alla trasferta di Barcellona a causa di un infortunio. Come il belga, anche il croato sui social ha voluto fare i complimenti ai compagni per il ben pareggio conquistato al Camp Nou, prezioso in chiave qualificazione: “Grandi!!! Vamos”, le parole di Epic Brozo.