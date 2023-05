Inizia il girone di ritorno di una Poule Scudetto sin qui avara di soddisfazioni per l'Inter Women di Rita Guarino, ancora in cerca della prima vittoria in questa post-season. Alla vigilia del match contro la Juventus, Frederikke Thogersen, una delle ultime arrivate in casa nerazzurra, racconta come la squadra si sta preparando per il delicato incontro ad Inter TV: "Io sto bene, abbiamo avuto il tempo per recuperare dall'ultimo incontro e abbiamo avuto il weekend di riposo. Credo ci abbia fatto fatto molto bene dal punto di vista mentale perché è stato un periodo molto difficile per noi. In qualche partita abbiamo fatto molto bene e meritavamo di più secondo me.

Penso che dobbiamo essere più lucide in entrambe le fasi di gioco; ci sono state gare dove abbiamo dominato ma non siamo state abbastanza brave né in attacco né in difesa. Secondo me contro la Juve abbiamo espresso il miglior gioco di squadra, abbiamo giocato molto bene contro di loro e non dobbiamo dimenticare questo aspetto. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre qualità ed essere più lucide. E' arrivato il momento di portare a casa un risultato positivo".