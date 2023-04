Al termine di questa stagione, Stefanie van der Gragt, difensore di Inter Women e della nazionale femminile olandese, darà l'addio al calcio. Lo ha annunciato il club nerazzurro, mandando anche un in bocca al lupo alla giocatrice di Heerhugowaard: "È stato per noi un onore che abbia vestito i nostri colori e le auguriamo il meglio per il suo futuro!".

Pochi minuti dopo, è arrivato anche il messaggio della diretta interessata: "Che viaggio! Dopo i Mondiali della prossima estate lascerò il calcio. Posso guardare con orgoglio a una carriera fantastica e di successo, che non è ancora finita. Darò tutto quello che ho per concludere bene la stagione all'Inter e anche per offrire una prestazione al top ai Mondiali con gli l'Olanda Dopo i Mondiali è tempo di nuove sfide".