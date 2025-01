Domani sera, Inter e Sassuolo Femminile si sfideranno all’Arena Civica 'Gianni Brera' di Milano per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Un match che Gian Loris Rossi, tecnico delle neroverdi, ha inquadrato così ai canali ufficiali del club: "Dopo il successo ottenuto con la Lazio, arriviamo alla gara con un’ottima forma, sia fisica che mentale - le sue parole -. Per noi questa sarà una partita importante, ha grande valore essere ai quarti di finale di Coppa Italia. Questo per noi è un periodo positivo e vogliamo assolutamente dare continuità. Chiaro che la Coppa è una competizione a parte, ma vogliamo riscattare la partita di campionato giocata contro l’Inter a dicembre”.

Parlando delle avversarie, Rossi ha aggiunto: "L’Inter è una squadra che ha tanta fisicità e qualità in tutti i reparti. Dovremo avere sangue freddo e testa per tutti i novanta minuti. Sarà fondamentale rimanere concentrati, perché questo è il primo tempo di una doppia sfida che si concluderà tra due settimane con il ritorno. Dovremo restare in partita per arrivare a giocarci le nostre carte in casa".