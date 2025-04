Al termine del match contro la Roma, nel quale l'Inter ha ottenuto la qualificazione alla prossima Women's Champions League, ha preso la parola Marco Ieradi, Head of Women Football di F.C. Internazionale, che ai microfoni di Inter TV ha raccontato la sua soddisfazione per questo storico traguardo: "È stata una grandissima emozione vedere la felicità delle ragazze, dello staff e del pubblico che ci è sempre stato vicino. Il gruppo è tutto, è un gruppo meraviglioso che si è amalgamato in modo veloce ed efficace. Ringrazio il mister, lo staff e le ragazze che hanno lavorato intensamente e con il sorriso e questo è il segreto vincente di questa squadra".

Aggiunge Ieradi: "Oggi è il momento più alto della stagione, anche per il modo con cui abbiamo conquistato la qualificazione. Poi aggiungo anche la vittoria a Roma conto le giallorosse e la vittoria in rimonta conto la Juventus. Ogni vittoria dà tanta forza e tanta consapevolezza. È un bel punto di partenza, ma siamo consapevoli che dobbiamo migliorare tanto e curare ogni minimo dettaglio, andare in Europa è bello ma è anche una grande responsabilità".