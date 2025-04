È stata diramata da Selena Mazzantini la lista ufficiale delle venti calciatrici che faranno parte della prossima spedizione azzurra all’Europeo femminile Under 17: diciannove ragazze classe 2008 e una 2009 (Giulia Guerzoni, del Sassuolo) che mercoledì 30 aprile saliranno sull’aereo in direzione Faroe. Proprio nell’arcipelago scandinavo si disputerà infatti la fase finale della competizione continentale, a cui le Azzurrine si sono qualificate grazie a un percorso fatto di cinque vittorie in sei incontri disputati tra Round 1 e Round 2, con due sole reti al passivo in totale.

Per la prima volta nella storia le Isole Faroe ospiteranno la fase finale di una competizione UEFA per Nazionali; un palcoscenico insolito e affascinante, con otto squadre al via e che assegnerà anche cinque pass per i prossimi Mondiali di categoria, in programma dal 17 ottobre all’8 novembre in Marocco.

L’Italia mancava alla fase finale dell'Europeo femminile Under 17 dal 2018 e se certamente le urne non sono state benevoli – con le Azzurrine inserite nel girone con Spagna, Polonia e Francia, arrivate prima, terza e quarta un anno fa – è altrettanto vero, come aveva sottolineato la stessa Mazzantini subito dopo il sorteggio, che “anche noi siamo forti”.

L’esordio azzurro nella competizione sarà lunedì 5 maggio con la Polonia (alle ore 18 locali, le 19 italiane) al Torsvollur Stadium, il principale impianto sportivo dell'arcipelago che ospiterà anche le altre due gare della Nazionale azzurra nel girone.

L’elenco delle convocate

Portiere: Matilde Robbioni (Inter), Viola Sossai (Juventus);

Difenditrici: Elisa Bertero (Juventus), Martina Bressan (Inter), Sofia Pomati (Milan), Francesca Randazzo (Sassuolo), Sara Terlizzi (Roma), Caterina Venturelli (Sassuolo), Sofia Verrini (Inter);

Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Anna Copelli (Juventus), Rachele Giudici (Inter), Stella Ieva (Fiorentina), Valentina Piccardi (Juventus), Giulia Robino (Inter);

Attaccanti: Giulia Galli (Roma), Morena Maria Gianfico (Napoli), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Martina Romanelli (Inter), Lucrezia Sasso (Inter).