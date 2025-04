Festeggiata la qualificazione nella in Champions League grazie al 3-0 inflitto alla Roma, l'Inter Women di Gianpiero Piovani sono pronte a tornare in campo domani contro le cugine del Milan. Per il derby in programma per domani, 25 aprile alle ore 16,00, l'allenatore delle nerazzurre ha convocato le seguenti giocatrici:

1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir

4 Sofie Junge Pedersen

5 Ivana Andrés

6 Irene Santi

7 Haley Bugeja

8 Matilde Pavan

9 Elisa Polli

10 Ghoutia Karchouni

12 Alessia Piazza

13 Beatrice Merlo

14 Chiara Robustellini

15 Annamaria Serturini

17 Beatrix Fördős

20 Marie Detruyer

21 Martina Tomaselli

22 Olivia Schough

24 Marija Ana Milinkovic

26 Jasmin Mansaray

27 Henrietta Csiszàr

31 Tessa Wullaert

33 Elisa Bartoli

94 Rachele Baldi