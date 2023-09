Torna in campo la Serie A Femminile e di conseguenza riparte l'avventura dell'Inter Women di Rita Guarino, che questo pomeriggio affronterà la Sampdoria per la prima giornata. Questo l'elenco delle convocate nerazzurre per l'impegno odierno a Vercelli:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 31 Capecchi.

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter.

Centrocampiste: 4 Pedersen, 5 Karchouni, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 20 Simonetti.

Attaccanti: 7 Bugeja, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi, 43 Tironi, 99 Jelcic.