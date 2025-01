"Abbiamo fatto una bella ora di gioco però poi ci siamo abbassate molto e non riuscivamo più a tirare su palla", ha premesso Gianpiero Piovani nell'analisi fatta ai canali ufficiali dell'Inter sul ko incassato questo pomeriggio contro il Sassuolo, vincente in rimonta contro le Inter Women nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia.

"Loro l'hanno messa sulla battaglia - ha proseguito il mister - e noi su due errori abbiamo preso questi due gol. Nel calcio ci sta anche perdere, ci dispiace di non essere passati ma tra quattro giorni abbiamo un altro impegno di campionato importante per conquistare un obiettivo rilevante come quello di conquistare la Champions. Sono felice di come hanno interpretato la partita le ragazze che hanno giocato meno, sono contento di questo percorso di crescita, quello di stasera è stato un incidente ma siamo pronti a ripartire".