La Nazionale italiana femminile è pronta a prendere parte alla seconda edizione dell’Arnold Clark Cup, il prestigioso torneo a inviti che inizierà giovedì 16 febbraio e che, oltre alle azzurre, vedrà ai nastri di partenza Inghilterra, Belgio e Corea del Sud. La giornata inaugurale si disputerà a Milton Keynes, nell’impianto che la scorsa estate ospitò quattro incontri dell’Europeo. L’Italia farà il suo debutto all’MK Stadium contro il Belgio, l’unica delle quattro partecipanti che non si è qualificata per la prossima edizione della Coppa del Mondo. Dalla sfida contro l’ultima squadra affrontata nella manifestazione continentale - Italia battuta 1-0 - si passerà all’attesissimo confronto con la nazionale di casa. Il match contro le campionesse d’Europa in carica, quarte nel ranking FIFA, si disputerà domenica 19 febbraio alla Coventry Building Society Arena, mentre mercoledì 22 febbraio all’Ashton Gate Stadium di Bristol è in programma la gara conclusiva con la Corea del Sud.