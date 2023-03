Autrice di una rete meravigliosa con la quale ha regalato all'Inter Women il pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, Beatrice Merlo ha parlato ai microfoni de LA7 dopo la partita partendo proprio dalla sua prodezza: "Il gol non è stato casuale, l'ho cercato. E' servito alla squadra anche per crederci. La qualificazione è ancora aperta, ci giocheremo tutto la prossima settimana. Oggi usciamo soddisfatte dal campo, certo avessimo segnato un gol in più...".