Ufficializzato il rinnovo fino al 2025, l'esterno dell'Inter Women Beatrice Merlo si sottopone alla rituale intervista ai microfoni di Inter TV: "Sono molto orgogliosa e felice di poter continuare qui fino al 2025. Ho vissuto tante soddisfazioni ma vivo il momento, continuando così ci toglieremo altre soddisfazioni. Il momento più bello? Il gol alla Juventus, penso che me lo ricorderò. Ringrazio mister e società per avermi fatto fare questa cresciuta, vivo giornalmente e quello che apprendo giorno dopo giorno lo apprendo con me".