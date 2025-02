Martina Piemonte, attaccante della Lazio Women, torna sul poker personale messo a segno contro l'Inter in campionato nel divertente 4-4 dello scorso 9 febbraio: "Quella contro l’Inter è stata una partita che rispecchia l'identità della squadra, fino all’ultimo siamo state sul pezzo a lottare, perché siamo cresciute tanto questa seconda parte di campionato e credo si sia dimostrato - le parole a TMW -. Dispiace forse per la prima parte di stagione, altalenante, ma un assestamento da neo promossa era preventivabile: è però un periodo ormai alle spalle, adesso l’importante è proseguire così e lavorare sodo, per quello che la Lazio merita. La gara contro le nerazzurre milanese deve essere un punto di partenza".