Parte col piede giusto il girone di qualificazione dell'Italia Femminile all'Europeo del 2025. Le azzurre di Andrea Soncin hanno superato per 2-0 i Paesi Bassi nella sfida disputata quest'oggi a Cosenza. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Valentina Giacinti, il secondo gol, giunto al quarto d'ora della ripresa, è tutto firmato Inter: Michela Cambiaghi mette in mezzo un pallone beffardo, anche per via di una deviazione, favorendo l’inserimento di Agnese Bonfantini che sigilla il risultato. La stessa Cambiaghi ha anche un'ottima occasione non sfruttata per fare tris.