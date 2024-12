Dopo lo storico derby giocato per la prima volta a San Siro, gara finita per 1-1, l'Inter Women torna all'Arena Civica, casa delle Women di Gianpiero Piovani, dove ospiterà alle 12.30 il Sassuolo. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 27 Csiszar, 21 Tomaselli, 15 Serturini; 31 Wullaert, 9 Polli.

A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 4 Pedersen, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 14 Robustellini, 17 Fördős, 20 Detruyer, 31 Bartoli, 36 Cambiaghi, 99 Kullashi.

Coach: Gianpiero Piovani.

SASSUOLO (3-5-2): 16 Durand, 20 Orsi, 5 Caiazzo, 4 Gram; 24 De Rita, 10 Chmielinski, 18 Gallazzi, 12 Missi, 2 Philtjens; 13 Dhont, 9 Sabatino.

A disposizione: 1 Lonni, 22 Di Nallo, 3 Mella, 7 Adami, 8 Brustia, 11 Fisher, 14 Hagemann, 17 Prugna, 23 Fusini, 27 Monterubbiano, 30 Perselli, 93 Traore.

Coach: Gian Loris Rossi.

Arbitro: Peletti

Assistenti: Dell'Arciprete, Esposito

Quarto Ufficiale: Diella

Le nostre ragazze che scenderanno in campo in #InterSassuolo



https://t.co/qV7sz9WRWP



Powered by @TIM_Official #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/yxNxvMN7Jz