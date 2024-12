Autrice del gol del definitivo 3-0 che ha messo in ghiaccio la vittoria contro il Sassuolo, Elisa Polli è stata scelta come OPayer of the Match per l'Inter di Gianpiero Piovani dopo la sfida dell'Arena Civica. L'attaccante marchigiana si è guadagnata il riconoscimento per essere stata, secondo i dati Opta, la giocatrice che ha tentato più dribbling nel match (7) e toccato più palloni nell’area di rigore avversaria (9).

⭐️ 𝑴𝑽𝑷 𝕖𝔹𝕒𝕪



𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐥𝐢



Oltre ad aver segnato 1 dei 3 gol dell’Inter, è stata la giocatrice che ha tentato più dribbling nel match (7) e toccato più palloni nell’area di rigore avversaria (9).



Stats by @OptaPaolo #SerieAfemminile eBay 🇮🇹 pic.twitter.com/ndvfydUJCe — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) December 15, 2024