Più forte degli infortuni che hanno messo fuorigioco ben tre giocatrici durante la partita, l'Inter Women di Rita Guarino si regala una prestazione superlativa nella prima giornata del 2023 del campionato di Serie A schiacciando la Sampdoria con due gol per tempo. Nella prima frazione di gioco, Elisa Polli e Ghoutia Karchouni indirizzano a dovere il match, prima che Tabitha Chawinga con una conclusione chirurgica e Chiara Robustellini con la sua prima rete da professionista con la maglia nerazzurra arrotondino il punteggio nella ripresa.

E altre occasioni clamorose per allargare la forbice vengono sprecate da Maha Mihashi e Marta Pandini. Ottima prova collettiva, utile anche per rispondere alla malasorte che ha costretto Flaminia Simonetti, Anja Sonstevold e Stephanie Van der Gragt ad uscire anzitempo per problemi fisici di varia natura. Con questa vittoria, l'Inter aggancia temporaneamente la Fiorentina a quota 25.