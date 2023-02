Noi davanti avevamo poche energie per tenere su la squadra, quindi permettevamo loro di ripartire con queste verticalizzazioni che allungavano molto la squadra. Siamo in difficoltà, lo sappiamo ma le ragazze hanno mostrato i denti e non è facile gareggiare ogni partita 90 minuti in 4 giorni e farne due, quindi a loro non posso imputare nulla".