Il pirotecnico 3-3 a Barcellona tra i catalani e l'Inter rimanda il discorso qualificazione alla partita di ritorno, in programma martedì prossimo a San Siro. Per la finale di Champions League, riporta Agipronews, i bookies continuano però a vedere favorita la squadra blaugrana, il cui passaggio del turno è in lavagna a 1,68 su William Hill e 1,70 su Betflag, contro i 2,21 offerti per i nerazzurri.

Per quanto riguarda la vittoria del trofeo, il quarto titolo interista è in discesa rispetto al 5,25 della scorsa settimana. Tra le semifinaliste l'Inter si piazza al terzo posto a 4,50, dietro al Barcellona a 3,25 e al PSG, favorito a 2,25. Chiude l'Arsenal a 8.