Sono 25 i giocatori che Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha convocato per la partita di domani sera a San Siro contro l'Inter. Il tecnico scaligero recupera Jackson Tchatchoua in difesa e Casper Tengstedt per l'attacco, si ferma invece l'ex Davide Faraoni.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Oyegoke, Frese, Daniliuc, Valentini, Luan Patrick, Bradaric, Slotsager, Tchatchoua.

Centrocampisti: Lazovic, Kastanos, Bernede, Niasse, Serdar, Suslov, Duda, Cissé.

Attaccanti: Lambourde, Sarr, Tengstedt, Livramento, Mosquera, Ajayi.