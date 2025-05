Raggiunto a Barcellona da Tutto Mercato Web, l'ex giocatore di Roma e Verona Marash Kumbulla, oggi difensore dell'Espanyol, si è soffermato a parlare del suo connazionale Kristjan Asllani, che fa ancora fatica a trovare il suo spazio all'Inter: "Tecnicamente è fortissimo, poi non lo so: bisogna conoscere le dinamiche interne alla squadra. Posso fare il mio esempio: quando non giocavo molto e poi arrivava il momento, non mi sentivo al top. È un discorso personale, ma nella costanza trovi comunque fiducia: vale soprattutto per un ragazzo giovane come è lui o come lo ero io due-tre anni fa”.