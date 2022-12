Archiviata la sconfitta contro la Juventus, l'Inter Women di Rita Guarino cercherà di riprendersi i fatidici tre punti domani pomeriggio a Palma Campania, ospite del Pomigliano nell'ultimo match di questo anno solare. Il Pomigliano arriva alla sfida contro l'Inter dopo aver sconfitto la Sampdoria nell'ultima giornata: la squadra campana ha collezionato 10 punti totali e occupa l'ottavo posto in classifica. Per il match contro le campane, Guarino ha convocato 20 giocatrici: mancano le due attaccanti Tatiana Bonetti e Elisa Polli, in gruppo c'è la Primavera Beatrice Calegari. Fuori anche Beatrix Fordos.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: 22 Durante, 32 Belli, 38 Tornaghi.