Intervistata da Firenze Viola, la centrocampista della Fiorentina Femminile Emma Severini ha parlato della doppia sfida (in Serie A con la prima squadra e in Serie A Femminile) contro l'Inter in programma per il weekend.

In vista dell'Inter, come si presenterà la Fiorentina?

"Sarà un altro scontro diretto, vogliamo fare bene, ripartiamo dal risultato ottenuto contro il Milan fuori casa. Vogliamo crescere e fare bene, lo stiamo dimostrando partita dopo partita. Quello che ci aspetta domenica già lo sappiamo."