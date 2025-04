Dopo due settimane di pausa dovute agli impegni delle Nazionali e al turno di riposo, torna in campo l'Inter Women di Gianpiero Piovani. E lo fanno per un match che vale una stagione: domani, infatti, le nerazzurre sfideranno la Roma all'Arena Civica per una sfida che vale la qualificazione alla prossima Women's Champions League. Una vittoria garantirebbe l'approdo europeo all'Inter, visto che alla Fiorentina, quarta e di riposo in questa giornata, non basterebbe vincere le ultime tre gare per colmare lo svantaggio.

Queste le convocate per la supersfida di domani:

Portieri: 1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir, 12 Alessia Piazza, 94 Rachele Baldi

Difensori: 4 Sofie Junge Pedersen, 5 Ivana Andrés, 13 Beatrice Merlo, 14 Chiara Robustellini, 17 Beatrix Fördős, 24 Marija Ana Milinkovic, 26 Jasmin Mansaray, 27 Henrietta Csiszàr, 33 Elisa Bartoli.

Centrocampiste: 6 Irene Santi, 8 Matilde Pavan, 10 Ghoutia Karchouni, 15 Annamaria Serturini, 21 Martina Tomaselli, 22 Olivia Schough, 23 Lina Magull.

Attaccanti: 7 Haley Bugeja, 9 Elisa Polli, 20 Marie Detruyer, 31 Tessa Wullaert.