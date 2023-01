Henrietta Csiszar, centrocampista ungherese dell'Inter Women di Rita Guarino, si racconta per il Matchday Programme della finale di Supercoppa. Raccontando quella che è la sua storia e il suo impatto con Milano: "E' stato incredibile arrivare qui, indossare la maglia nerazzurra e vivere in una città che mi è piaciuta da subito. Il momento più bello in nerazzurro? Il successo nel derby, in quel momento ho capito cosa significa questa partita e cosa vuol dire indossare questi colori".

Leggi l'intervista nel Matchday Programme