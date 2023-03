Il primo squillo arriva all’8’ quando Thøgersen scappa sulla destra e mette al centro per Pandini, la quale però colpisce di mano. Dieci minuti più tardi la Juventus sfiora il vantaggio con Gama che con un diagonale sfiora il palo. L’Inter reagisce immediatamente con Ajara, abile a liberarsi da buona posizione e concludere verso la porta. Ottima la risposta di Peyraud Magnin. 5 minuti dopo arriva il gol che sblocca il match. Grosso raccoglie la respinta della difesa nerazzurra, trovando il guizzo vincente da pochi metri. La squadra di Coach Guarino resta però sempre in partita e ci prova con Merlo, brava a coordinarsi di destro e provare la conclusione vincente. Anche in questo caso è pregevole la risposta dell’estremo difensore bianconero. L’ultima azione del primo tempo è nerazzurra, con Simonetti che dalla sinistra mette in mezzo una palla insidiosissima non trovando però nessuna compagna.

L’inizio della ripresa vede le due squadre più contratte. Grosso dal limite cerca il secondo gol, ma Piazza è attentissima e blocca senza problemi. Al 56’ ottimo assist di Polli d’esterno che lancia Ajara in velocità, ma la numero 33 viene fermata sul più bello da Salvai. Pochi minuti dopo è ancora Inter. Simonetti di destro dal limite lascia partire una potente conclusione, neutralizzata però con un bell’intervento da Peyraud Magnin. Al 64’ arriva il gol del pareggio con un capolavoro di Merlo. Dalla sinistra converge al centro e di destro a giro gonfia la rete. Negli ultimi venti minuti il match vive di folate offensive con Chawinga che sfiora il vantaggio, tirando fuori di un soffio a tu per tu con l’estremo difensore bianconero. Nei minuti di recupero Cantore ci prova da buona posizione, ma Piazza è attenta. Il fischio finale rimanda tutto alla gara di ritorno.