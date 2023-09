"Sono molto contenta". Sono queste le prime parole di Katie Bowen da nuova giocatrice di Inter Women. Intervistata da Inter TV, il nuovo innesto nerazzurro racconta le sue emozioni dopo lo sbarco a Milano: "È una grande sfida per me e per la mia carriera, dopo averne trascorso gran parte negli Stati Uniti. Sono pronta a calarmi nel calcio europeo. Come ho detto, sono felice di essere all'Inter. Significa moltissimo, per me è una famiglia.

Ho sempre voluto giocare in Europa. Dopo aver parlato con lo staff, ho capito che era il posto giusto per me. La Serie A è un campionato che sta crescendo ed è molto competitivo, migliora di anno in anno. Ho amiche che hanno giocato in Italia e mi hanno detto che è stata un'esperienza positiva. Sarà una bella sfida".