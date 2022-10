Il quarto ko stagionale dell'Inter Primavera è un'umiliazione subita in campo europeo per mano di un Barcellona che oggi allo stadio Breda ha praticato un altro sport, nel senso che ha vinto con un punteggio tennistico. Il 6-1 finale dà la proporzione esatta del gap visto questo pomeriggio tra le due formazioni, già parso evidente dopo il 3-0 del primo tempo (Riad 5', Fernandez 20', Barberá 45'+2 su rigore), acuito nella ripresa anche per l'inferiorità numerica dei nerazzurri che hanno dovuto rinunciare a Francesco Stante, espulso per fallo da chiara occasione in pieno recupero. Lì è virtualmente finita la contesa, la ripresa è stata un'esibizione dei catalani che si sono divertiti a toreare gli avversari infilandoli altre tre volte con il solito Barberà, l'MVP Unai Hernandez e Guiu Paz. Prima del triplice fischio capitan Alessandro Fontanarosa ha messo a segno la rete della bandiera trasformando un rigore procurato da Kevin Zefi, l'unico lampo personale in un esordio da dimenticare in questa categoria per l'irlandese.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-BARCELLONA 1-6 (Riad 5', Fernandez 20', Barberá 45'+2 (r), 68', Unai Hernandez 78', Guiu Paz 81', Fontanarosa 86' (r)).

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo stadio Breda! L'Inter Primavera stecca anche in Europa inchinandosi allo strapotere del Barcellona che vince largamente 6-1 dominando la partita e conquistando la leadership del girone C. I catalani chiudono il primo tempo sul 3-0 e con un uomo in più (espulso Stante), poi completano l'opera nella ripresa segnando con altrettanti gol. Di Fontanarosa, su rigore, la rete della bandiera per i padroni di casa.

93' - Niente da fare per Zefi che non riesce a dar seguito in area alla sua giocata dopo un bel dribbling sull'interno. In precedenza grande sgroppata di Fontanarosa, poi vinto da crampi.

92' - Il Barcellona non si accontenta neanche sul 6-1 e porta a casa un calcio d'angolo.

91' - Assegnati 3' di recupero.

90' - Guiu Paz interviene in ritardo nel tentativo di scippare palla a Calligaris: il fischio di Van der Eijk premia ovviamente il portiere interista.

89' - Si entra nell'ultimo minuto del tempo regolamentare, da capire se verrà assegnato il recupero visto il risultato.

86' - FONTANAROSA SEGNA IL GOL DELLA BANDIERA, RIGORE PERFETTO! Il capitano non sbaglia dagli undici metri, gol dell'1-6.

85' - RIGORE PER L'INTER, ZEFI ATTERRATO DA VICENS IN AREA! L'arbitro è vicino all'azione e non ha dubbi indicando il dischetto.

82' - Silas Andersen lascia il campo per far posto a Luca Di Maggio: era l'ultimo cambio a disposizione di Chivu.

81' - GUIU PAZ SEGNA IL SESTO GOL, DISFATTA INTERISTA! Nerazzurri completamente slegati, basta una verticalizzazione di Garrido per mandare in porta Gui Paz che, a tu per tu con Calligaris, lo scavalca con uno scavetto.

79' - Ultimi due cambi per gli ospiti: dentro Paz e Yamal per Barberà e Alacron.

78' - GOL DI UNAI HERNANDEZ, POKERISSIMO DEL BARCELLONA! Gli ospiti dopo una serie di combinazioni entrano in porta col pallone: Alarcon prende il fondo e mette a rimorchio per il tocco a un passo dalla linea in porta del numero 10.

77' - Impreciso anche il diagonale di Zefi: il pallone sfila in fallo di fondo, lontano dalla porta difesa da Astralaga.

75' - Finisce in strada, fuori dallo stadio, il destro di Stankovic. Morale sotto i tacchi per i padroni di casa, che ora stanno improvvisando ogni giocata.

74' - Mischia in area dopo la punizione di Stankovic, da cui esce vincitore il Barcellona.

73' - Esce a testa basta, sconsolato, Curatolo che le ha provate tutte: Chivu manda in campo Sarr.

70' - Fuori di un soffio la rasoiata di Alarcon. Calligaris sembrava sulla traiettoria, ma più di qualcuno in tribuna ha tenuto per un attimo il fiato sospeso.

68' - IL BARCELLONA CALA IL POKER CON BARBERA'! Gol sbagliato, gol subito: l'Inter affonda incassando un'altra rete dopo un'azione da manuale orchestrata da Garrido e rifinita dal numero nove, autore di doppietta che porta il conto delle sue marcature a 6 in tre partite.

66' - DOPPIA OCCASIONE PER L'INTER! Sciocchezza in fase di impostazione da parte dei catalani, Curatolo cattura palla ma si fa fermare il tiro prima della linea. In tap-in Kamate centra la traversa.

64' - Doppio cambio per Oscar Lopez: richiamati in panchina Akomach e Valle, fanno il loro ingresso in campo Vicens e Dani Rodriguez.

63' - Mano alta dell'arbitro: segnalato un offside del Barcellona.

60' - GARRIDO VICINO AL 4-0! Pallonetto dolcissimo del capitano dei catalani che supera Calligaris ma anche la traversa.

58' - Il Barcellona ora sfrutta la superiorità numerica per far correre l'Inter. Arriva un corner, in questo caso allontanato da Stabile che antcipa di testa la concorrenza.

57' - Alarcon senza pensarsi dalla distanza! Il tiro del numero 11, dopo una deviazione che poteva diventare beffarda, si addormenta tra i guantoni di Calligaris.

55' - Prima sostituzione per Oscar Lopez: esce tra gli applausi Riad, autore del primo gol, entra Cantero.

54' - Barcellona vicino al poker! Akomach fa tutto bene fino al momento della conclusione, alzando troppo la mira. Calligaris ringrazia.

51' - Primo ammonito nelle fila del Barcellona: Valle finisce sul taccuino dei cattivi dell'arbitro per un fallo tattico commesso ai danni di Kamate.

50' - Murato il destro a giro di Curatolo! L'Inter ci prova con orgoglio, conquistando due corner di fila.

49' - Fontanarosa tiene in piedi la difesa con due interventi risolutivi, poi Zefi porta a casa un calcio di punizione nella sua trequarti.

48' - Curatolo pressa con generosità Riad che, con calma olimpica, si rifugia da Astralaga.

46' - Nei nerazzurri c'è Stabile al posto di Esposito, mossa ovviamente difensiva di Chivu visto l'uomo in meno.

17.06 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Barcellona di Youth League!

17.04 - Squadre di nuovo in campo, arriva l'arbitro con il pallone.

------

16.50 - Comincia male e finisce peggio il primo tempo della terza gara di Youth League dell'Inter Primavera, colpita dal Barcellona al 5' e al 20' dai blitz aerei dei due centrali difensivi Riad e Fernandez e poi mandata al tappeto in pieno recupero dal rigore del bomber Barberà, causato da Stante (espulso). I catalani dominano in lungo e in largo, con possesso palla autoritario e tecnica superiore evidenziando un gap impietoso con gli avversari, che ora devono pure giocare la seconda frazione con l'uomo in meno.

50' - Duplice fischio di Sander van der Eijk, finisce qui il primo tempo di Inter-Barcellona di Youth League! Cinquanta minuti a senso unico: i nerazzurri vanno negli spogliatoi sotto di tre gol e con un uomo in meno (Stante espulso prima del gong). Decidono fino a qui i gol di Riad, Fernandez e Barberà su rigore.

48' - Intervento a tenaglia di Stankovic per fermare la ripartenza ospite innescata da un dribbling di troppo di Zefi: inevitabile il cartellino giallo.

47' - BARBERA' NON SBAGLIA, IL BARCELLONA CALA IL TRIS! Il nove dei catalani è implacabile dagli undici metri: pallone da una parte, Calligaris dall'altra.

45' - CALCIO DI RIGORE PER IL BARCELLONA, FALLO DI STANTE CHE VIENE ESPULSO! Il due nerazzurro commette fallo da chiara occasione da rete, l'arbitro non può far altro che mandarlo in anticipo negli spogliatoi.

43' - L'ultimo tocco è di Zefi, rimessa con le mani in zona difensiva per il Barcellona.

42' - Inter lenta a contrattaccare, il Barcellona si è già rimesso in ordine. In più, arriva puntuale l'ennesimo errore tecnico.

41' - Stankovic dialoga con Zefi che non fa a tempo a ricevere palla che viene mangiato da due avversari a centrocampo.

40' - Lungo il pallone di ritorno di Zefi: si riparte con una rimessa da fondo campo.

39' - Unai Hernandez fa letteralmente quello che vuole: qui ne salta due con una semplice finta di corpo.

38' - Altro errore tecnico di Andersen: il suo cross è una cannonata irraggiungibile per i compagni che si erano spinti in area di rigore.

37' - Calligaris attento in questa circostanza: bravo il numero uno nerazzurro ad abbandnare la porta per anticipare fuori area Unai Hernandez.

37' - Il Barcellona si piace troppo, Andersen sembra poter fare un break a centrocampo ma si allunga il pallone.

35' - Tiraccio di Kamate in controbalzo: la palla termina sui cartelloni dietro la porta di Astralaga, mai impegnato fino a qui.

34' - Chivu ha visto abbastanza e ordina due cambi: Bonavita e Owusu lasciano il posto a Stankovic e Zefi, all'esordio assoluto in Under 19.