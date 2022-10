Lukas Hejda, capitano del Viktoria Plzen, intervistato da FcInterNews.it commenta l’imminente gara di Champions League contro i vice campioni d’Italia.

Inter-Viktoria Plzen sarà un match decisivo per entrambe le squadre. I nerazzurri vogliono vincere per ottenere la qualificazione, ma qualora voi perdeste, sareste eliminati dalla Champions. Cosa pensa?

“Sarà un grande match, almeno spero. E la migliore squadra vincerà”.

Che tipo di partita si aspetta a San Siro contro l’Inter?

“Una gara difficile, ovviamente. Contro un’Inter forte. Spero però sia un grande match per tutte e due le squadre e anche per i nostri fan che viaggeranno sino a Milano per supportarci a San Siro”.

Possiamo dire che voi potreste provare a 'fare un favore al Barcellona', con anche la possibilità di mostrare le qualità del Viktoria Plzen in Champions League, o sbaglio?

“Siamo concentrati su noi stessi e sui nostri risultati”.

Giocherete come se fosse una partita decisiva per voi?

“Giocheremo in Champions League e vogliamo mostrare il nostro meglio in ogni partita”.