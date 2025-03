In attesa dell'arrivo del Feyenoord di Van Persie, impegnato domani in casa dell'Inter partendo da uno svantaggio di 2-0, l'Inter di Simone Inzaghi si è trovata quest'oggi ad Appiano Gentile, dove è da pochi minuti iniziato il canonico allenamento della vigilia aperto ai media. Durante la sessione 'a porte aperte' l'inviato di FcInterNews.it notifica il lavoro personalizzato di Stefan De Vrij e Lautaro Martinez, usciti dalla sfida col Monza affaticati.

Niente di grave o preoccupante per nessuno dei due interisti, che dovrebbero prendere regolarmente parte alla sfida casalinga di domani, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League al punto che sia il difensore olandese che il capitano - alle prese con un leggero affaticamento muscolare - sono stati convocati. In attesa del video dell'allenamento, l'altra novità riguarda il ritiro: Simone Inzaghi ha deciso di non trattenere i giocatori alla Pinetina lasciandoli liberi di tornare a casa.

